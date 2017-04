Serenata Guayanesa pide no más represión contra venezolanos

Durante mas de 45 años nuestras voces, con sus tonos, matices y cadencias diferentes, han encontrado su lugar, su espacio para armonizar y representar lo que somos los venezolanos, a traves de la musica y la cultura. Cada voz, en su lugar, ha permitido que Venezuela cante y sueñe por varias generaciones sin distingo de raza, credo, color, ideología o edad. #Venezuela es la única palabra que nos importa y nos mantiene unidos en canto de amor permanente. Así como nuestras voces son distintas y pueden convivir en perfecta armonía, así son nuestras opiniones políticas o religiosas. Y así debería ser en todo el país. Cada uno de los miembros de Serenata Guayanesa tiene, como es normal, humano y publico, sus ideologías, creencias, aficiones y fe, que no coinciden entre si, pero siempre han sido respetadas entre nosotros y éstas nunca han sido un problema a la hora de cantarle al país, mas allá de la discusión sincera y fraterna que pensar distinto conlleva. Sin embargo, y en virtud de los recientes acontecimientos, no podemos mantenernos silentes e indiferentes ante una realidad que nos afecta y nos arrastra a todos por igual. Como venezolanos manifestamos nuestro apoyo a quienes levantan su voz en protesta asistidos por el derecho que les da la constitución nacional y exigimos, como ciudadanos, el respeto a la vida y a la protesta pacifica. NO MAS REPRESION contra los que pacíficamente exigen sus derechos. TODO EL PESO DE LA LEY para quienes usan la violencia como medio de expresión o intimidación. UNION y PAZ para todos los venezolanos que anhelamos un país de progreso y oportunidades y RESPETO a quienes piensan diferente, sin importar como piensen. Cada voz, con sus diferencias, es importante para entonar nuestro himno nacional, nuestras canciones de cuna y de amor y nuestras raíces hechas poesía. La pulga y el piojo, el sapo y viajera del río suenan mejor cuando la cantamos juntos como hermanos sin distinción. VIVA VENEZUELA

A post shared by Serenata Guayanesa (@sguayanesa) on Apr 23, 2017 at 8:36am PDT