Selena Gómez tiene nuevo record en Instagram

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La popular cantante de música pop, Selena Gómez lo volvió a hacer, como dice la canción de Britney Spears, debido a que publicó una foto en su cuenta personal de Instagram, la cual alcanzó en poco tiempo la módica cantidad de 7 millones de likes, superando a´si lo que había logrado una de sus publicaciones pasadas.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

La ex de Justin Bieber tras contra problemas de salud que la mantuvieron alejada de los reflectores, regresó para brillar en todos los planos (y vaya que lo logró). A nivel profesional demostró que tiene futuro como productora, debido a que la serie 13 Reasons Why es todo un fenómeno, además, en lo personal está pasando un gran momento con su pareja, el cantante The Weeknd.

De hecho, la selfie que consiguió los 7 millones de Likes fue acompañada de Abel Tesfaye, lo que representa la primera vez que la intérprete de Hands to Myself se fotografía de forma oficial con su pareja.

La imagen superó el récord previo que tenía Selena de 6 millones, como consecuencia de una bellísima producción de fotos de Coca Cola. Sin embargo, a pesar de que Gómez batió su propio récord, la foto más poderosa en Instagram (hasta el momento) sigue siendo la del embarazo de Beyoncé, que recibió más de 10 millones de “me gusta”.