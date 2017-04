Maduro otorgó 7.1 millardos de bolívares a comerciantes de El Valle

By

El presidente de la Repeública, Nicolás Maduro, anunció este domingo durante su programa televisivo “Los Domingos Con Maduro”, la asignación de 7.1 millardos de bolívares a los comerciantes que han resultado afectados por los saqueos y disturbios en El Valle en los últimos días.

Gerardo Romero / Venezuela al Día

“Ya hemos entregado 7.1 millardos de bolívares y todo el apoyo tecnológico para los comerciantes para que recuperen sus comercios”, indicó el jefe de Estado desde la alocución de su programa que fue transmitido desde el parque nacional Waraira Repano.

Durante esta transmisión, el mandatario nacional también aprovechó la oportunidad para acusar a diversos líderes de la oposición como Julio Borges, Tomás Guanipa y José Guerra, de ser los responsables de lo ocurrido en esta parroquia caraqueña entre la noche de este jueves y la mañana del viernes.

Maduro a Guanipa y Guerra: “Van a terminar tras las rejas”

“Me preocupa que los recursos lleguen ya y no los abandonemos. Si hay alguna cosa que no se consigue las buscamos nosotros mismos. Llamo al pueblo de Venezuela a estar en alerta activa en el ámbito del Plan Zamora 200”, concluyó.

Recordemos el Gobierno ha mandado a los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para frenar las manifestaciones pacíficas de la oposición, las cuales han terminado en enfrentamientos tras los ataques con bombas lacrimogenas y tanquetas de este cuerpo de seguridad.