Lilian Tintori informó que plantón comenzó desde Ramo Verde

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Lilian Tintori, esposa del líder político y preso del régimen del Nicolás Maduro, Leopoldo López, anunció a través de su cuenta Twitter que la manifestación convocada por la Mesa de la Unidad Democrática, denominada “plantón” comenzó este domingo 23 de abril pero desde la cárcel de Ramo Verde.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de varios mensajes que publicó la defensora de los derechos humanos, informó que estaría en frente de la cárcel de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, estado Miranda, junto al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, y la madre de López, Antonieta Mendoza, entre otros.

“El plantón está listo, estamos organizados, Freddy explicó de qué trata la gran protesta masiva en toda Venezuela el día de mañana. Leopoldo desde hace tres años nos pide que resistamos, protestemos, reclamemos nuestros derechos, tenemos derecho de tener paz, comida, asamblea, medicina”, expresó por medio de un video que publicó en sus redes.

Asimismo, denunció que el defensor del pueblo, el militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, Tarek William Saab, hace caso omiso a sus denuncias de no dejarle ver a su esposo.

“Tarek William Saab me bloqueó en el Twitter por denunciar no poder ver a mi esposo. Nosotros queremos un defensor que de verdad se ponga al lado del pueblo, no que nos disparen y que nos intimiden”, escribió.