Céline Dion revela cómo ha manejado la muerte de su esposo

La cantante Céline Dion recupera poco a poco la sonrisa tras cumplirse un año de la muerte de su marido, el productor René Angélil, que tras una larga lucha contra un cáncer de garganta que le fue diagnosticado en 2013, fallecía en enero de 2016.

Recuperando el carácter optimista que siempre ha exhibido, la canadiense admite sentirse “mucho más fuerte” que hace unos meses y admite sentirse segura de sí misma como “líder de la familia” en la que se ha convertido. “Mi labor consiste en apoyar a mis hijos”, ha admitido antes de revelar que siente que su marido aún ejerce influencia en su casa.

Tras el duro golpe anímico que vivió con la pérdida no sólo de su marido, también de su hermano- quien falleció dos días después-, ha hecho que la cantante se vuelque en sus hijos, especialmente con sus gemelos. Tanto es así, que Céline ha revelado a ‘The Sun’ que aún duerme con Nelson y Eddy, de seis años: “Me organizo para no sentirme sola. Conseguí una enorme, enorme, enorme cama y duermo con mis gemelos. Ellos me consuelan mucho. Los necesito. Los necesito cerca. Y cuando ellos quieran su espacio, su espacio estará listo”.

A pesar de la madurez mostrada tras la pérdida de su padre, la canadiense tampoco ve en la actualidad a su hijo mayor, René- Charles, como ‘el hombre de la casa’: “Mi hijo mayor solo tiene 16 años y todavía no es el hombre de la casa porque, a esa edad, necesitas ser idealista y creer en tus sueños, y sabe que su padre sigue con nosotros de otra manera”, ha confesado en el programa ‘Entertainment Tonight’.

La cantante, que además de su familia se apoya en sus nuevos compromisos laborales, ha confesado que aún es muy pronto para volver a rehacer su vida, algo en lo que ni piensa: “Es demasiado pronto para mí. Estoy definitivamente enamorada de René, casada con él. Es el amor de mi vida y es muy difícil verme con otra persona. El amor que tengo por él, lo vivo todos los días”.

Fuente: Hola