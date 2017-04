¡Atentos! Guanipa denuncia que militares se presentaron en su casa

El diputado por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, denunció este domingo que funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, se presentaron de forma irregular en su vivienda.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de varios mensajes que publicó Guanipa por me dio de su cuenta en Twitter, detalló que los uniformados llegaron a su vivienda de forma clandestina, atravesaron dos camionetas frente a su vivienda, estacionar una mota cerca y se bajaron de los carros para formar una mini alcabala.

“Véanlo grabando y tomando fotos, miren aquí están, aquí estoy por si acaso, aquí estoy, me estaba señalado, DGCIM al frente de mi casa, miren; dejo aaui constancia, me están señalando por si acaso quieren venir, estoy en la esquina de mi casa afuera, el señor que se acaba de esconder que tiene capucha pero lo grabe, le aviso al reto que estaba afuera, aquí estoy en mi casa con mi esposa e hijos, aquí estoy sin nada que esconder y luchando por la libertad que ustedes no tienen hoy y que no tienen nadie”, expresó mientras grababa su video.

5:15 pm Nuevamente el DGCIM acosándome a mi y mi familia, pero seguiremos luchando por la libertad de Venezuela ¡El cambio es indetenible! pic.twitter.com/XlSGDSGUU7 — Tomás Guanipa (@TomasGuanipa) 23 de abril de 2017

“Momentos en los que me entere que Inteligencia Militar había tomado mi hogar ¡les repito aquí estoy y mañana búsquenme en la calle!”, fue el segundo mensaje que publicó en su Twitter, y en el que se le vio abandonando su casa; aunque no se lo llevaron detenido, igual dejó constancia de que habían fuerzas del estado siguiéndolo.