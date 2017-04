Se suicidó porque nadie acudió a su fiesta de graduación

Angela Corica, periodista de Il Fatto Quotidiano especializada en mafia, procedente de la misma región que Maria Rita Logiudice y víctima también de los grupos criminales —ha sido amenazada y agredida por contar sus delitos— cree que este cambio del que habla el fiscal “todavía no es posible”. Opinó que “el papel de las víctimas aparece siempre muy lejano” y recuerda que, en este caso, no se han sabido interpretar los mensajes de la víctima, las ganas de huir de un mundo al que no pertenece.