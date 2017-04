Marcha del silencio logró atravesar el municipio Libertador

By

La oposición venezolana se movilizó este sábado para rendir un sentido homenaje a todos los venezolanos que han perdido la vida a causa de la brutal represión por parte de los efectivos de seguridad del Estado durante las tres semanas de protestas en contra del gobierno de Nicolás Maduro. VAD

Recordemos que el pasado 19 de abril, se realizó la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática con el objetivo de llegar a la sede de la Defensoría del Pueblo y así exigir que se respete la Constitución, la destitución de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, la liberación de todos los presos políticos, la convocatoria a las elecciones y aceptar la ayuda humanitaria, pero las fuerzas de seguridad del Estado trancaron con ballenas y tanquetas la avenida Libertador de Caracas.

Cuando la multitud se acercó al municipio Libertador los efectivos de la GNB reprimieron con bombas lacrimógenas y perdigones a los marchistas por varias horas.

Esa situación fue superada este sábado (22 de abril) los manifestantes expresaron por medio de la red social Twitter que “La marcha transitó sin contratiempos, hasta el momento la PNB y GNB nos abren paso! Estamos en Libertador!” escribió el presidente de Jovenes por la Democracia Social Municipio Guaicaipuro del estado Miranda, Gregory Silva en su cuenta de Twitter @gregoryjsd

Igualmente el diputado y presidente del partido Alianza un Bravo Pueblo, Richard Blanco informó “… Estamos en el municipio Libertador, sector que no le pertenece a ninguno de los apolitos del régimen”.

Blanco sentenció que en el municipio Libertador, parroquia La Vega, “luchamos sin máscaras, sin escondernos”. Mientras rechazó el mandato de Nicolás Maduro: “Me es muy difícil llamar presidente a alguien que no es legítimo”.

Así mismo la esposa del alcalde Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, Mitzy de Ledezma, acompañada por el diputado Richard Blanco, militantes del ABP y la sociedad civil le envió un mensaje a las Fuerza Armada Nacional Bolivariana: “Queridos hermanos tú también estás pasando hambre (…) no permitan que por culpa de un gobierno empecinado a dar a entender que no nos tienen pasando hambre aún sabiendo que no es verdad, nos tranquen las calles”.

Mitzy de Ledezma finalizó su mensaje para que cese la violencia y la represión: “No permitas (a la FANB) a que nos atropellen, nosotros somos tan pueblo como ustedes”.

