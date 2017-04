Google: Doodle por el Día de la Tierra

El Día de la Tierra no es para celebrar. Google lanza un doodle que invita a todos a realizar más acciones en favor del lugar dónde vivirán las futuras generaciones. Y es que el doodle animado cuenta la historia de cómo un zorro toma conciencia sobre la contaminación del medio ambiente y cómo afecta a plantas, animales y humanos.

El protagonista sueña con una Tierra afectada de forma negativa por el cambio climático. Tras despertar de un sobresalto empieza con urgencia a hacer pequeños cambios en su estilo de vida. Durante su camino se encuentra con amigos, el gato Momo y la rana favorita de Google Weather, quienes se unen a la búsqueda para proteger el medio ambiente.

Happy #EarthDay2017! See what happens when a 🦊+🐱+🐸 take action to help our 🌍. #GoogleDoodle → https://t.co/Zmg1ze4aPU pic.twitter.com/xPs0Th43Xv

— Google Doodles (@GoogleDoodles) April 21, 2017