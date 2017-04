Carguero Cygnus llegó a la Estación Espacial Internacional con suministros

La cápsula Cygnus, un carguero de la compañía estadounidense Orbital Sciences, atracó este sábado 22 de abril en la Estación Espacial Internacional (EEI) con cargamento vital para su tripulación, según informó la NASA. EFE

Los tripulantes de la plataforma orbital capturaron el carguero no tripulado sin mayores dificultades con ayuda del brazo robótico Canadarm 2, que tiene 17 metros de longitud, señala el comunicado difundido por medios estadounidenses y rusos.

El carguero Cygnus transportó 3,6 toneladas de artículos de primera necesidad, ropa, herramientas y equipos científicos, incluido material para el cultivo de vegetales frescos en el espacio.

La cápsula había partido el pasado 18 de abril desde Cabo Cañaveral con ayuda del cohete Atlas V, bautizado como SS “John Glenn”, el primer astronauta estadounidense que orbitó la Tierra.

Para esta misión de abastecimiento de la EEI, la NASA se asoció con United Launch Alliance, una empresa conjunta de Lockheed Martin y Boeing.

Hasta hace poco, los cargueros rusos Progress eran el único eslabón entre la Tierra y la Estación Espacial para el transporte de suministros.

La nave, de la firma privada Orbital ATK y bautizada como en el nombre de John Glenn, fue lanzada con éxito a las 15.11 GMT desde Wallops (Virginia) en un cohete Atlas V de United Launch Alliance. Media hora después, el carguero se separaba del cohete y emprendía su ruta hacia la Estación.

