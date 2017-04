Trump asegura que atentado de París tendrá repercusiones en las elecciones francesas

Donald Trump, quien se enorgullece de haber roto los códigos tradicionales con su ascenso sorpresivo a la Casa Blanca, agita la idea de que otros sacudones políticos están por venir en el resto del mundo. AFP

A dos días de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Francia, Trump predijo este viernes que el atentado cometido en el corazón de París y reivindicado por el grupo Estado Islámico (EI) tendrá repercusiones en los comicios, haciendo un guiño a que se esperen sorpresas.

“Otro ataque terrorista en París. El pueblo de Francia no tolerará mucho más de esto. Tendrá un gran efecto sobre la elección presidencial!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter horas después de que un atacante matará a balazos a un policía e hiriera a otros dos en la avenida de los Campos Elíseos.

Más tarde el presidente de Estados Unidos afirmó que el ataque ayudaría probablemente a la candidata de extrema derecha Marine Le Pen porque “es la más firme sobre las fronteras y la más firme sobre los eventos recientes en Francia”.

Another terrorist attack in Paris. The people of France will not take much more of this. Will have a big effect on presidential election!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de abril de 2017