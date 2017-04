Le hizo una presentación en ‘Power Point’ para explicarle por qué deberían ser novios

By

“Por qué deberías salir conmigo”. Con convicción y confianza, una estudiante de Minnesota armó para su aparente amor platónico una presentación de diapositivas con sus argumentos para demostrar por qué debería ser su pareja, cuyo resultado se viralizó en las redes sociales.

Lizzy Fenton, estudiante de Ciencias, compartió en su cuenta de Twitter el Power Point que organizó para convencer a Carter Blochwitz.

Sus razones variaron desde la estabilidad económica, su versatilidad de imagen y hasta el crecimiento de sus pechos.

“¿Harto de que tu familia te insista para que consigas una novia seria? No busques más”, ofreció la joven, describiéndose como una “tentadora conversadora” capaz de sostener un diálogo fluido con sus padres. En ese sentido, indicó que se viste apropiadamente para reuniones familiares y tiene un sentido del humor “arriesgado pero agradable que se ganará la aprobación de tu madre”.

Posteriormente, advierte que si de problemas de monogamia se trata, ella tiene la solución. “Salir conmigo es como salir con tres novias diferentes”, indicó destacando su cambiante cabello.

El tema de su imagen fue profundizado en la siguiente diapositiva, cuando llegó el turno de hablar de sus senos.

“Mis pechos muestran un constante crecimiento a lo largo del tiempo”, resaltó. Para demostrarlo, Lizzy realizó un “análisis estadístico” que graficó los cambios del tamaño de su sostén en los últimos años, con datos de regresión, aunque se mostró excesivamente confiada en que el crecimiento continuaría en la próxima década. “Puede extrapolarse que cada seno tendrá aproximadamente la circunferencia de una cabeza humana en el año 2025”, calculó.

Luego, procedió a hablar sobre sus finanzas, asegurando que no necesitaría un apoyo económico aunque no viva con sus padres, por lo que Carter no tendría que preocuparse en ese aspecto en cada cita.

Para demostrarlo, mostró una fotografía suya en la cafetería donde trabaja y un cheque que muestra lo que cobra por hora. Por si fuera poco, mostró una conversación en la que solicita dinero a sus padres y recibe una respuesta afirmativa. “En el caso de una crisis financiera, tengo benefactores acaudalados que pueden ayudarme”, insistió.

Por último, y para borrar cualquier duda incredulidad sobre lo expuesto antes, la joven reunió opiniones de otras personas acerca de ella. Sin embargo, no ayudaron a reforzar la verosimilitud.

“Quiero invitarla a salir, pero está fuera de mi alcance” es lo que habría dicho el actor Channing Tatum. Por su parte, la Miss America “aseguró” que tenía la foto de Lizzy como fondo de pantalla de su celular. No satisfecha con ella, agregó opiniones atribuidas al New York Times, a la ex novia de Carter (quien lo felicita por la mejora) e incluso a su madre.

La maniobra, no obstante, no habría funcionado como esperaba, según actualizó en su cuenta.

“Esto es muy amable. Por favor, no me contactes más”, fue la fría respuesta que recibió de Carter.

Sin embargo, no quedó claro si fue en serio o en broma, ya que mantienen una amistad desde hace meses. Por ejemplo, en octubre del año pasado el joven le regaló una calculadora que ella necesitaba. Lizzy agradeció el gesto con amorosos emojis.

Get you a man who's wild 👅🔥💦❤️😍💯🍆😩 pic.twitter.com/0a3YAMUjqa — Lizzy Fenton (@LizzyFenton) October 6, 2016

El Power Point se hizo tan viral que hasta Microsoft, la empresa que desarrolló el programa, alabó las habilidades de Fenton.

