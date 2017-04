Entre lágrimas Julián Gil habla sobre su separación con Marjorie de Sousa (Video)

Luego que de que por varias semanas se corriera el rumor de que la actriz venezolana Marjorie de Sousa y su pareja el también actor, Julián Gil, estaban separados, por fin se confirmó la triste noticia.

Redacción Venezuela al Día

La misma actriz puso fin a la ola de rumores y al publicar un comunicado en la revista People en español. “Se han dicho muchas versiones e incluso han calumniado a mi equipo de trabajo con declaraciones jamás ofrecidas. De mi parte siempre busqué un dialogo personal y amistoso no fue el caso de la persona en cuestión y por eso ahora mi equipo de abogados estará a cargo de todo junto con las leyes de México que es donde nació mi hijo, ellos decidirán como se tendrán que derivar los hechos de ahora en adelante” afirmó.

De Sousa aclaró que no se había pronunciado antes por proteger a su hijo recién nacido. “La formación de los valores y ambientes familiares son vitales para que crezcamos en armonía, en plenitud y felicidad. Ahora lograr esto es mi compromiso más grande con mi hijo y seguir trabajando para asegurarme que nunca le falte nada, y sé que así será porque crece y crecerá con un amor abundante e inagotable”.

Días después, el actor argentino, hizo lo propio al brindar sus primeras declaraciones a un grupo de periodistas que se encontraban en un evento en Estados Unidos. Al intentar explicar la situación legal por la que esta pasando, Gil rompió en llanto y aseguró que en ningún momento Marjorie no le ha permitido ver a su bebé, solo que él ha estado fuera de México por varias semanas y por tal razón no ha compartido con Matías.

“Quiero aclarar que yo salí de México por proyectos el 27 de marzo, que fue la última vez que yo vi a Matías, y no es que ella no me lo deja ver, sino que yo no he estado en México… Hay que aclararlo porque me imagino que si voy tendré la oportunidad de verlo. Tengo que pedirle permiso, avisarle que voy y que quiero ver al niño. Marjorie es una gran mujer no tienen por qué negarme ver al niño”, informó Gil.