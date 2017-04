Dramático: Este piloto de 17 años perdió las piernas pero sueña con volver a correr

Billy Monger, piloto de la Fórmula 4 Británica, fue protagonista de uno de los choques más impactante de la categoría. El joven de 17 años escalaba posiciones cuando se topó con el vehículo de Patrik Pasma, que estaba detenido en el medio de la pista.

El accidente dejó a ambos pilotos en el hospital, con el detalle de que Monger estuvo consciente más de dos horas dentro del vehículo mientras era socorrido. El dolor que esto le provocó obligó a los paramédicos a sedar al corredor para poder sacarlo del vehículo.

Este miércoles el equipo JHR Development informó: “Después de uno de los accidentes más horribles vistos en una carrera, tristemente le han amputado ambas piernas a Billy. Este incidente ha cambiado su vida”.

Por su parte, el jefe del equipo, Steven Hunter, dio noticias alentadoras: “Billy está respirando por su cuenta y hablando, hasta cierto punto”.

I have only just seen the news of this tragic incident. https://t.co/44xpCxvFKz

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) April 19, 2017