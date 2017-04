Tío de Carlos Moreno reveló más detalles del asesinato del joven en San Bernardino

By

En la mañana del pasado miércoles 19 de abril, el joven estudiantes de la UCV, Carlos Moreno, recibió un impacto de bala en la cabeza cuando pasaba cerca de una manifestación opositora en las inmediaciones de la Plaza La Estrella, en San Bernardino. Horas más tarde falleció.

Redacción Venezuela al Día

Un tío del occiso, José Antonio Barón, aseguró que el muchacho de tan solo 17 años, no estaba marchando ni protestando cuando recibió el disparo. “Mi sobrino no era activista, no pertenecía a ningún partido ni se la pasaba metido en esas cuestiones de marchas”, comentó el señor Barón.

Asimismo, aclaró que el estudiante de economía de la UCV, iba a encontrarse con unos amigos para disputar un partido de fútbol cuando recibió el disparo a quemarropa.

Minutos después de que el joven ingresara a la emergencia del Hospital de Clínicas Caracas, los doctores se percataron de que Moreno tenía un historial médico en dicho recinto, por lo que de inmediato se comunicaron con su madre para informarle lo sucedido.

El muchacho llegó a la clínica con signos vitales, pero aproximadamente a la 1:20 pm falleció en el quirófano. “Nosotros no sabemos qué pasó. Quien haya hecho esto, sabrá sus razones. Hay muchas versiones de gente que afirma cosas pero quien no estuvo allí no puede asegurar nada. Creo en la justicia. Mi sobrino pasó por el lugar equivocado en la hora menos indicada. Si Dios quiso esta muerte así, bueno”, expresó su tío.