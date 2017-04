¡Rueda libre! Manifestante se sube a tanqueta de la GBN desnudo

Cuando el desespero y el cansancio se unen, a veces pueden ocasionar que la persona que este ahogada entre estas sensaciones, tome decisiones un poco drásticas. Los venezolanos no se escapan de esto.

Redacción Venezuela al Día

El pasado miércoles una señora la que en medio de los ataques por parte de la Guardia Nacional Bolivariana hacia la marcha opositora, se hizo frente a una de las tanquetas ubicada en la avenida Francisco Fajardo para así evitar que esta siguiera perjudicando a los manifestantes que se encontraban a pocos metros de la barricada policial.

Hoy surgió otro ¿valiente?

Un hombre aún sin identificar, se enfrentó a la GNB llevando consigo solo una biblia y un pequeño bolso. Sí, solo eso. Dicha persona se atrevió a montarse en una de las tanquetas completamente desudo para así solicitarles de manera pacífica que detuvieran los ataques contra la manifestación.

Aunque el muchacho insistía en su solicitud, los efectivos no dudaron en alejarlo a punta de perdigonazos.

Demonstrator challenges repression in Venezuela and climbs to military vehicle #20April pic.twitter.com/AZBzCVHRAH

— VVSincensura (@VVperiodistas) 20 de abril de 2017