Richard Blanco lanza advertencia al gobierno de Maduro

El diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Richard Blanco, se pronunció de forma contundente, sobre las acusaciones que realizó el presidente la República, Nicolás Maduro, quien acusó al miembro de Acción Democrática, de terrorista por participar en las manifestaciones que se han registrado desde comienzos del mes de abril, en a que lo único que exigen es la salida de “hijo de Chávez”.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Desde el Centro Comercial La Villa, en Montalbán, el diputado Blanco -en compañía de los Concejales Adriana Aguilera, Hector Urguelles y Alcides Padilla- destacó que los miebros de la Mesa de la Unidad Democrática se mantendrá en las calles contra el golpe de estado hacia la Asamblea Nacional.

“Este jueves tomamos nuevamente las calles del municipio Libertador, parroquia La Vega, con un conglomerado importante de la fuerza democrática salimos del Centro Comercial La Villa, le guste o no al gobierno estamos en la calle”, comentó Blanco.

La esposa del alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, Mitzy de Ledezma, repudió las agresiones por parte de la Guardia Nacional, que se registraron este 19 de abril, contra los adversarios de Maduro, quienes en multitudes llenaron distintos sectores del país.

“Nuestra única arma es la bandera y un rosario, muestra las pruebas Nicolás sobre Richard Blanco y Jeferson Rodríguez, no lo haces porque no las tienes, todos tus actos son de cobardía. Agarra mínimo Nicolás Maduro, que ya los venezolanos no te soportan”, expresó la esposa de Ledezma.

Por su parte, Dacarid Ramos, esposa de Jeferson Rodríguez, indicó que su esposo salió de la casa muy temprano a cumplir con compromisos laborales, sin embargo, luego recibió una llamada en la que le informaron que estaba detenido en el Sebin.

“Si nosotros fuéramos terroristas, ya estaríamos fuera del país, si el diputado Richard Blanco nos estuviera financiando, no haríamos colas y colas buscando algo de comida”.