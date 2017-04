Reportan fuerte represión en la Av. O'higgins en El Paraíso, y la detención de varios dirigentes

Para dar continuidad a la “Madre de todas las marchas”, la oposición venezolana hizo un llamado a salir este 20 de abril y concentrarse en los mismo puntos indicados ayer para seguir ejerciendo el derecho a la protesta. La Av. O'higgins en el Paraíso que corresponde a uno de estos punto, se vio militarizada desde tempranas horas de este jueves.

Redacción Venezuela al Día

Una vez que comenzó a congregarse un grupo de personas en la mencionada zona del oeste de Caracas, la Guardia Nacional Bolivariana sin medir palabras comenzó a atacar a los manifestantes con gases lacromógenos.

El diputado Jorge Millán informó a través de su cuenta en twitter que estaban siendo atacados por los efectivos de “seguridad”. “Efectivos policiales comienzan a reprimir a manifestantes que intentan concentrarse en puntos del oeste de #Caracas”.

#20A 11 am GNB lanza gas lacrimógeno sin mediar palabra, al grupo de manifestantes en la Av O'Higgins #NoMásRepresión #UnidosContraElGolpe pic.twitter.com/gEiYGRtQyW

Asimismo, se conoció que además de reprimir a los marchantes, la GNB comenzó a lanzar bombas lacrimógenas hacia las residencias afectando a las personas que se encontraban en sus apartamentos.

10:50 am cuando lanzaron los GNB bombas lacrimógenas hacia las residencias y mi familia y vecinos comenzaron a asfixiarse. #20A Av. Ohiggins pic.twitter.com/ODh3hV0u3B

Nuevamente la GNB ataca zona residencial, disculpen mi emotividad pero ver a mi gente tan afectada me comió pic.twitter.com/JDb7ZBYYAX

No me da la gana de irme, yo vivo acá, vete tú. 11:20 am #20A Av. ohiggins pic.twitter.com/c7IK0IBi7B

