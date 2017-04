Madre de Paola Ramírez desmintió a Reverol: El detenido no es el culpable

La madre de Paola Ramírez joven asesinada en Táchira durante protestas- desmintió al ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, quien responsabilizó a un hombre identificado como Iván Alexis Pernía y supuesto militante de Vente Venezuela, de la muerte de su hija.

Reverol: Asesino de joven en Táchira es militante de Vente Venezuela

“Busco la verdadera justicia, no buscar culpables que no son. No creo que la persona detenida sea el culpable. Ella me dijo por teléfono asustada: ‘mamá están disparando los colectivos’, ¿yo cómo hacía si estaba aquí en Capacho? Yo no podía hacer nada”, expresó la madre de la difunta.

ÚLTIMA HORA | Madre de joven asesinada en Táchira desmiente a ministro Reverol: "Ella me dijo 'mamá están disparando los colectivos' pic.twitter.com/eqHI4vZPSB — Alberto Rodríguez (@AlbertoRT51) April 20, 2017

La madre de Ramírez aseguró que su hija estaba acompañada por su novio al momento del suceso y que desconoce si ella había ido a protestar.

Paola Ramírez, de 23 años de edad, fue herida con un disparo el pasado 19 de abril durante una concentración opositora en el estado Táchira.

Con información El Nacional