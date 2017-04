Las palabras de Édgar Ramírez a la mujer que enfrentó a una tanqueta

Ante la barbarie del terror y el deshonor…dignidad y más dignidad! Gracias señora…y gracias a [email protected] [email protected] que arriesgaron sus vidas marchando por nuestra libertad hoy #19A y a quienes la arriesgarán nuevamente mañana. La horrenda e injustificable represión de la cual está siendo objeto el pueblo de #Venezuela por ejercer su legítimo derecho a la protesta jamás será olvidada: JAMÁS #prohibidoolvidar #venezuelalibre [photo by @jbarreto1974 ] • 🇬🇧 When faced by the cruelty of fear and dishonor, dignity and more dignity! Thank you, ma'am…and thanks to all the Venezuelans back home who risked their lives marching for our freedom today # 19A and who will risk it again tomorrow. The horrendous and unjustifiable repression of which the people of Venezuela are being subjected to for exercising our legitimate right to protest will never be forgotten: NEVER #prohibidoolvidar #venezuelalibre [photo by @ jbarreto1974]

A post shared by Edgar Ramirez (@edgarramirez25) on Apr 19, 2017 at 11:00pm PDT