‘Chyno’ Miranda interpretó el Himno Nacional en manifestación de Caracas (Video)

Jesús Miranda, mejor conocido como Chyno, asistió este jueves a la segunda “madre de todas las marchas”, para apoyar a los venezolanos que detractan al gobierno de Nicolás Maduro.

Desde la Plaza Francia de Altamira, el cantante rechazó la represión cometida ayer por los cuerpos de seguridad del Estado.

“Nunca había estado en una marcha tan grande, tan inmensa. Vi a toda la gente sin armas, con muchos sueños, mucha esperanza y mucha fe”, expresó ante los medios de comunicación.

Indicó que no entiende por qué la Policía y la Guardia atacan a los manifestantes que caminan pacíficamente sin armas de fuego.

“La represión fue brutal (…) Comenzó con una forma tan bestial que me sorprendí. Me sentí afectado no solo físicamente, sino a nivel espiritual, emocional”, agregó.

A pesar de los abusos cometidos por el Estado, Chyno acotó que de igual modo decidió acudir a la movilización de hoy: “Aquí estoy otra vez recobrando la fuerza y en la calle con mi gente. Quise cantarles el Himno Nacional para que comencemos el día de la mejor manera”.

Chino Miranda canta himno en Altamira (11:08AM) #Altamira #EEUU #Miami #Prensa Una publicación compartida de Marcos G. Morin Aguirre (@mmorin_informa) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 8:24 PDT

Fuente: El Nacional