10 problemas en WhatsApp y sus soluciones

Que no se vea la hora de última conexión, ni la foto de perfil o que sólo figure un sólo tilde junto a los mensajes que se mandan. Esto quiere decir que los mensajes se enviaron pero no fueron recibidos. Por último, no poder realizar llamados a la persona también podría indicar un bloqueo.

7. Figura el mensaje “teléfono no conectado” en WhatsApp web

Para que la versión web funcione correctamente, tanto el teléfono como la computadora que se esté usando tienen que estar conectados. Es fundamental, entonces, revistar la conexión, por más que resulte una obviedad.