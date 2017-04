Reportan fuerte represión de la GNB a manifestantes en Maracaibo (Fotos + Videos)

By

La manifestación opositora comenzó desde muy tempranas horas de la mañana. La convocatoria fue masiva, y varios sectores del país, pese a las amenazas del gobierno, salieron para demostrar que no tienen miedo de defender a Venezuela del mercenario régimen de Nicolás Maduro. VAD

En el estado Zulia, específicamente Maracaibo, la represión comenzó, sin embargo, desde que la protesta pudiera si quiera tomar forma. La misma tuvo inicio en la Plaza de la República, donde se dieron cita los dirigentes políticos que encabezan el encuentro e invitan al recorrido.

De acuerdo a lo reseñado por el Diario La Verdad, la marcha recorrió la avenida Bella Vista y a su llegada a la Defensoría fue reprimida con bombas lacrimógenas, presuntamente lanzadas por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana.

Vecinos de la zona denuncian la presencia de personas con bolsos y objetos extraños.

Asimismo, se supo que, de haber un encuentro con la marcha oficialista, no existe miedo, en tanto que “ellos no se conectan porque no tienen gente”.

A esta hora 12:12 pm, la GNB dispersa manifestación a los alrededores de la defensores del pueblo en #Maracaibo #19A @trafficMcbo pic.twitter.com/U5RA4FXN3a — Jhoandry Gonzalez. (@Jhoandrygonzale) April 19, 2017

1150 am Zulia: GNB lanza lacrimógenas a marcha opositora en Maracaibo https://t.co/hTh6MvP6In vía @laverdadweb — Mikel las Heras (@mlhccs) April 19, 2017

#ATENCIÓN│Manifestación opositora en Maracaibo es agredida con bombas lacrimógenas en la avenida Padilla. https://t.co/fqZX2clxhe pic.twitter.com/rei6XwsDdD — El Nuevo País y Zeta (@enpaiszeta) April 19, 2017