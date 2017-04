Padre José Palmar fue afectado por los gases lacrimógenos (Video)

Padre Jose Palmar herido en la Autopista Francisco Fajardo 19 de Abril. #Repost @lalefit with @repostapp ・・・ Que es esto Dios mío??!! 😭😭😭 Ataque a Venezuela por parte de la dictadura de Maduro!! #Repost @noticias24hrs with @repostapp ・・・ Padre José Palmar herido en la autopista Francisco Fajardo. #Venezuela #Marcha #19A

