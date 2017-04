La extraña imagen de una ballena azul (Video)

Para Torres la discriminación que hacen cada uno de estos mamíferos -los animales más grandes del planeta- según la cantidad de alimento que puedan consumir no es aleatoria. Las imágenes muestran que la aceleración que imprime la ballena al momento de comer requiere una energía tal que deberá ser compensada con la comida que tiene frente a sí. Si el krill no es suficiente, preferirá no “agostarse”.