Franco de Vita: Que no me falte la memoria para contar lo visto en Venezuela

El cantautor venezolano Franco de Vita dedicó una parte de la canción “Dónde está el amor” a Venezuela.

Mediante Instagram apoyó a su país natal, en el que la oposición conmemora el 19 de abril con una gran movilización contra la ruptura del orden constitucional en Venezuela.

Esta es la séptima manifestación que realiza la oposición en el mes.

“Que no me falte la memoria para contar lo visto y lo que estamos viendo ahora, ni garganta si es que tengo que gritar que la libertad no venga en sueños. Que no me falte el aire cuando tenga que volver, que no me arranquen de raíz, que sólo se nace una vez. #Venezuela #19A”.

Fuente: El Nacional