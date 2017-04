¿Facebook quiere leer y escribir tus pensamientos?

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Facebook presentó el miércoles un proyecto que se propone decodificar pensamientos directamente en el cerebro y transformarlos en mensajes escritos sin que intervengan el habla o un teclado. AFP

“¿Y si pudiéramos tipear de nuestro cerebro a una computadora? Eso está más cerca de lo que podemos imaginar”, dijo Regina Dugan, una directiva de Facebook, en la conferencia anual del grupo de desarrolladores de aplicaciones, F8, celebrada en la ciudad estadounidense de San José, en California.

Dugan explicó que Facebook creó un equipo de más de 60 científicos e ingenieros especializados en tecnologías de inteligencia artificial para comprender el lenguaje, los sistemas de imágenes cerebrales y las prótesis neurológicas.

El objetivo es lograr en los próximos dos años crear un sistema capaz de decodificar las palabras en la parte del cerebro que aloja el centro del lenguaje y transcribirlas directamente en una computadora a una velocidad de cien palabras por minuto, cinco veces más rápido que el tiempo requerido hoy en día para escribirlas en la pantalla táctil de un teléfono inteligente.

El sistema no requiere electrodos implantados quirúrgicamente, sino “sensores no invasivos”, que no existen en la actualidad.

“Un día, queremos transformarla en una tecnología portátil que pueda producirse a gran escala”, dijo el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, en un mensaje publicado en la red social.

Esto “podría convertirse algún día en una prótesis de lenguaje para personas con trastornos de la comunicación, o una nueva forma de dar instrucciones en la realidad aumentada”, argumentó Dugan.

A continuación, Dugan describió otro proyecto futurista que permitirá “escuchar con la piel”: así como el oído humano convierte las palabras y los sonidos en frecuencias que son transmitidas al cerebro, la idea sería transmitir estas frecuencias directamente haciéndoselas sentir al usuario en su piel.

Dugan reconoció que desarrollar este tipo de tecnología probablemente tomará años. Sin embargo, “en no demasiado tiempo, podría ser posible para mí pensar en mandarín y que ustedes lo escuchen inmediatamente en español”, afirmó.

El año pasado, Facebook le confió a Regina Dugan la dirección de “Building 8”, un nuevo equipo creado por el grupo para trabajar en dispositivos innovadores (al estilo del Laboratorio X, que alberga los proyectos futuristas de Google y su casa matriz Alphabet).

Antes de unirse a Facebook, Dugan había trabajado en Google y para la agencia federal DARPA, que desarrolla tecnologías para las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.