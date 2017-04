¡Cinismo! Padrino López asegura que la FAN “protege” a los manifestantes

Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, ofreció un discurso por la conmemoración del 19 de abril y aseveró que la lucha de las Fuerzas Armadas continuará. Pese a la represión que han llevado a cabo sus componentes en las calles desmintió que exista una dictadura porque, según él, están garantizados todos los derechos. VAD

“Está en garantía la libertad de expresión, el pluralismo político. Siempre allí la manipulación, el engaño, la mentira. No mantenemos serenos, le he pedido de la FAN a pesar de todas las ofensas que permanezcamos serenos y no anidemos odio ni revanchismo. Sería contradictorio un soldado con arma o con odio”, dijo.

Con actitud cínica, Padrino López aseguró que la Fuerza Armada es humanista y respeta los Derechos Humanos: “A quién no se le ha permitido en este país protestar (…) el asunto está cuando esa manifestación se convierte en violenta, terrorista, para crear caos en la población. Cuántas horas de zozobra no han vivido los venezolanos con tanta guerra psicológica”.

Aseveró que el Estado no es represor sino que sigue una línea política “humanista”: No podemos permitir que destruyan escuelas, universidades, bienes públicos (…) No hay represión, no nos caigamos a embustes y dejemos la farsa. Las fuerzas del orden están ahí para proteger la vida de los manifestantes”