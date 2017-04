¿Cómo prevenir estafas inmobiliarias en Miami?

Los estafadores saben que es difícil encontrar un buen apartamento o un buen lugar de vacaciones en alquiler, y también saben que es difícil que los interesados dejen pasar una oferta que parece conveniente. Es sabido que este tipo de estafador caza sus víctimas en algunos sitios web y tableros de anuncios de lugares de vacaciones. Conclusión: cuando ande buscando un lugar de vacaciones para alquilar, la advertencia para el inquilino es “tenga cuidado”.

Anuncios pirateados

Algunos estafadores se apropian de un verdadero listado de propiedades en alquiler o del de un agente inmobiliario cambiando el domicilio electrónico o la información de contacto, y publican el anuncio modificado en otro sitio web. El anuncio alterado puede incluso llegar a tener el nombre de la persona que publicó el anuncio original. En otros casos, los estafadores han pirateado las cuentas de email de los propietarios de viviendas que figuran en sitios web de propiedades de vacaciones en alquiler de buena reputación.

Alquileres fantasmas

Otros especialistas en estafas inventan listados de propiedades que no están en alquiler o que no existen, y tratan de atraer su interés prometiendo un alquiler por un monto excesivamente bajo, o con muchos servicios o grandes comodidades. Su objetivo es apropiarse de su dinero antes de que usted se dé cuenta.

Signos de una estafa

Actuar con prudencia cuando se está buscando una propiedad para alquilar es un esfuerzo que vale la pena. Veamos algunos signos que indican que podría tratarse de una estafa:

Le piden que mande un giro o transferencia de dinero

Sin duda, este es el más claro indicio de que se trata de una estafa. No hay ninguna razón que justifique hacer una transferencia de dinero para pagar un depósito en garantía, un cargo de solicitud o el primer mes de alquiler. Esto es verdad aunque primero le envíen un contrato. Hacer un giro o transferencia es lo mismo que enviar dinero en efectivo —una vez que se envía el dinero no hay modo de recuperarlo.

Le piden que pague un depósito en garantía o el primer mes de alquiler antes de entablar un contacto personal o de firmar un contrato

Nunca es buena idea enviar dinero a alguien que nunca vio en su vida por un apartamento que no conoce. Si no puede ir personalmente a visitar un apartamento o casa, pídale a alguien de confianza que vaya y que le confirme que la propiedad está en alquiler y que se corresponde con la descripción de la propiedad anunciada.

Además de programar una visita a la propiedad, haga una búsqueda en Internet ingresando el nombre del propietario y del responsable del listado. Si encuentra el mismo anuncio listado bajo diferentes nombres, interprételo como un signo de una posible estafa.

Le dicen que los propietarios están fuera del país

Pero que han hecho los arreglos necesarios para entregarle las llaves de la propiedad. Esto podría involucrar la participación de un abogado o “agente” que actúa en nombre del propietario. Hay algunos estafadores que han al llegado al extremo de hacer llaves falsas. No envíe dinero al exterior del país. Si no puede reunirse personalmente con quien ofrece la propiedad, si no puede ver el departamento o no puede firmar un contrato antes de pagar, siga buscando. ¿Y qué pasa con las propiedades en alquiler en el exterior del país? La apuesta más segura es pagar con una tarjeta de crédito o por medio de un sitio de alquiler de propiedades de vacación de buena reputación que tenga su propio sistema de pago.

Cómo reportar las estafas

Si descubre que es el blanco de una estafa de propiedades en alquiler, repórtelo ante las autoridades locales competentes y ante la FTC. También establezca contacto con el sitio web donde se publicó el anuncio.

Fuente: El Nuevo Herald