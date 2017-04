Orden del día: AN continúa proceso de remoción de Magistrados

By

La Asamblea Nacional de Venezuela (AN) sigue sesionando a pesar de que en el país no se han detenido las manifestaciones de calle. La próxima reunión se pautó para el martes 18 de abril a las 10:00 am y en el hemiciclo, los diputados debatirán tres puntos.

Amanda Collins/Venezuela al Día

En primer lugar, se continuará con los procesos pertinentes para la remoción de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como la designación de un comité para tramitar las postulaciones judiciales.

También se planteó un acuerdo en rechazo de el “golpe de Estado continuado” que se lleva a cabo en el país, con hechos de tortura y persecusión, entre otros. Por último, los diputados abordarán la nulidad de los mecanismos de endeudamiento del país, sin aprobación parlamentaria.