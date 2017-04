Nacho y Victor Muñoz volvieron a cantarle a Venezuela (Video)

Entramos al estudio con mucho ánimo de grabar esta canción completa pero lamentablemente una parte de nuestro hardware nos está dando problemas. Se nos hizo imposible utilizar el micrófono así que decidimos tocar la pista con alto volumen, cantar a ring pela'o, grabar un video con el celular y compartirlo con quienes quieren una Venezuela libre de tiranía y lista para el progreso. @hernan_music @victormunozvzla @nacho

A post shared by Nacho "Miguelito" Mendoza (@nacho) on Apr 18, 2017 at 9:44am PDT