María Corina Machado: La lucha hasta lograr la libertad no tiene retorno

María Corina Machado, la líder de lo que define como el único partido no socialista de Venezuela, sostiene que el chavismo está demoliendo las bases de la República razón a la que atribuye la importancia de que el pueblo atienda el llamado de la alternativa democrática para volcarse a la calle este 19 de abril, día en que se conmemora el primer paso para lograr la independencia de Venezuela.

Pedro Leal/ Venezuela Al Día

En entrevista exclusiva para Venezuela Al Día, sostiene que a pesar de las enormes amenazas que supone hoy elevar la voz en Venezuela, poniendo como ejemplo de ello al propio Cardenal Jorge Urosa, no duda en aseverar que se están viviendo los coletazos de una etapa terminal del “régimen”. “Esto no lo hace menos peligroso, pero nos obliga a que haya una enorme participación”, apunta.

A quien se ha visto en la línea de fuego de las últimas movilizaciones de calle, revela que ha sido una carga de energía ver a jóvenes que no han crecido en democracia, y que a pesar de ello apuestan todo por defenderla.

A pesar del desalentador panorama que hoy vivimos, la exparlamentaria dice que es el primer paso para comenzar a reconstruir a Venezuela. “Va a venir una etapa muy difícil, porque no es soplar y hacer botella, pero lograremos tener una nueva Venezuela para quienes están aquí y para los que se fueron puedan regresar”, suma.

¿Bastan las cuatro exigencias de la MUD para frenar la protesta?

Yo creo que la gente en la calle está clarísima, ni el hambre, ni la crisis de seguridad interna, ni la represión, nada cambia; sino a partir del momento que se produzca un cambio político que pasa por un cambio de régimen.

La gente está en la calle porque siente que, por primera vez en 18 años tenemos, un conjunto de fuerzas acompañándonos. Es la primera vez que la comunidad internacional está clara y lo dicen, llama a Maduro dictador y al régimen dictadura, primera vez… En segundo lugar tenemos la fuerza institucional, una asamblea ofensiva; y una sociedad absolutamente clara que solo nos quedan dos opciones: el totalitarismo o la insurrección ciudadana.

Sostiene que la gente está clara en la calle. ¿Está también clara la oposición?

Hay miembros de la Mesa de la Unidad Democrática que públicamente han dicho que están de acuerdo con que Maduro llegue hasta el 2019, y que han dicho que han pedido elecciones de gobernadores y otras condiciones que representen una disminución en la represión y la persecución.

Yo creo que eso es un error garrafal, es no entender la verdadera naturaleza de este régimen. Señores, esto no es una dictadura convencional, estamos hablando de un régimen mafioso. Cada día que Maduro está en el poder son niños que se nos mueren los hospitales, niños que crecen sin comida, jóvenes que asesina en las calles. Esto no es un tema de los políticos, es el tiempo de la gente, y esto debe privilegiar toda nuestra acción.

¿Quedarse en la calle hasta que caiga el Gobierno?

La lucha hasta lograr la libertad no tiene retorno y eso lo tenemos clarísimo, al final esta lucha es por la dignidad humana, es por la mujer que no le da la gana que le marquen el brazo para poder llevar comida para su casa; por los empleados públicos que se niegan a marchar obligados; por los militares venezolanos que están cansados de los cubanos que los mandan dentro de los cuarteles. Como hemos dicho siempre en Vente, es luchar hasta vencer, perseverar hasta vencer, no nos cansamos.

“19 de abril, vaya las cosas que nos hace la historia, fue el día donde Venezuela decidió nacer libre. Hoy nos corresponde, 207 años más tarde, reivindicarlos”

¿No es riesgoso prometer estas protestas como el fin del “régimen”?

Todos debemos entender el significado de este momento, y nadie está diciendo que esta es la última oportunidad, no, es un paso importante hasta llegar a ese momento. Y vendrán los días que hagan falta, pero lo que no podemos dejar pasar es este momento en el cual confluyen varias condiciones, incluso las fracturas en el seno del régimen.

La oposición en los últimos días le ha hablado a la FAN. ¿Vale realmente gastar pólvora en zamuro?

Si hay una institución que ha sido agredida durante estos 18 años ha sido precisamente las Fuerzas Armadas. Este régimen y los cubanos sabían muy bien que unas Fuerzas Armadas solidas jamás permitirían la penetración del comunismo, de la guerrilla, del narcotráfico, ni iban a entregar nuestra soberanía.

Cuando le hablo a los ciudadanos militares es precisamente en su doble condición, y les hablo porque confío en la reserva moral de los militares a pesar de lo que le han hecho, y como ocurre con la FAN, sé que la inmensa mayoría no ha claudicado.

¿Está la salvación de la República en manos de los militares o les corresponderá a los civiles cumplir con su rol?

Salvar a Venezuela como lo hizo la generación del 58, es responsabilidad de todos, y si algo hago yo hoy es reivindicar a la generación del 23 de enero, cuando la iglesia, los campesinos, estudiantes, políticos de todos los aspectos, empresarios y ciudadanos militares se levantaron firmes ante el tirano y lo hicieron correr. Hoy nos corresponde a todos hacer la misma tarea y los ciudadanos militares deben ser parte de este esfuerzo.

¿Y después de las protestas qué?

Hemos hablado de tres grandes pilares que deben estar presentes en la transición. El primero es una unión que permita avanzar en un proyecto común en el que todos los venezolanos seamos parte, a pesar de nuestras diferencias ideológicas, siempre y cuando sean democráticas.

El segundo pilar, la ley y el orden, justicia, estado de derecho. El tercero, la libertad para la prosperidad. Son los tres pilares que tienen que tienen que estar presentes para poder salir de las ruinas, es lo que debemos transmitirle a cada venezolano que vamos a estar todos mejor.