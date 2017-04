Joven que le disparó a sus padres no entiende por qué lo hizo

El 8 de marzo de 2013 Nathon Brooks, un chico de 14 años con éxito en la escuela y aparentemente feliz, entró en la habitación de sus padres mientras dormían y les disparó a ambos varias veces en la cabeza.

BBC MUNDO

Nadie, ni siquiera Nathon, parece estar seguro de por qué lo hizo.

“Entré en su habitación, levanté la pistola. No sé por qué. Y luego recuerdo tener estos pensamientos muy rápidos de ‘no tienes que hacerlo”, explica Nathon en un documental de BBC Three, que tuvo acceso a él, a su familia y a los principales protagonistas de la historia.

“Pero eran tan rápidos -y de pronto habían desaparecido-, que no tuve oportunidad de pensar en ello. Y antes de que me diera cuenta de lo que había hecho, ya había activado el gatillo y la pistola se había disparado. Disparé y volví a disparar. Corrí por el pasillo. Me senté en las escaleras y entonces me di cuenta realmente de lo que acababa de hacer”.

Las imágenes de cámaras que sus padres habían instalado en el interior de la casa muestran a Nathon corriendo en calzoncillos, llevando un revólver, justo antes de los disparos.

Nathon confesó a la policía que tomó la pistola .22 Smith and Wesson de un mueble cerrado dentro de una de las habitaciones de la casa, entró en la habitación de sus padres, apuntó y disparó.

La madre de Nathon, Beth, recibió uno de los disparos justo debajo del ojo. Su padre, Jon, también recibió varios disparos, uno de ellos en la frente. Increíblemente, ambos sobrevivieron.

Cuando Beth le preguntó a su neurólogo cómo era posible que estuviera viva, su respuesta fue: “Ninguno de nosotros lo sabemos”.

De hecho, ambos estaban conscientes justo después de recibir los disparos y Jon pudo llamar a los servicios de emergencias.

Los dos fueron diagnosticados con estrés postraumático. Jon describe “muchas, muchas, muchas noches sin dormir, muchos temas por solucionar”. La familia se mudó a una nueva casa tras el incidente, en parte para escapar de los recuerdos dolorosos.

