Freddy Guevara: Esto no es un maratón, es una lucha de resistencia

Todo está listo para que este 19 de abril, cuando se celebran 207 años de la independencia de Venezuela, chavismo y oposición midan fuerza en la calle. Mientras que el oficialismo ha convocado a sus seguidores a llenar “de punta a punta” la avenida Bolívar de la ciudad capital; las fuerzas políticas que hacen vida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) hicieron lo propio para lo que esperan se convierta en una megamarcha en la ciudad capital, que tiene como destino final la Defensoría del Pueblo, y movilizaciones en todas las ciudades del país.

Pedro Eduardo Leal/Venezuela Al Día

Muchas son las expectativas que han surgido en torno a lo que será el quinto llamado hecho desde la coalición opositora para avanzar hasta el despacho de Tarek William Saab a exigirle que cumpla con su deber constitucional, se ponga del lado del pueblo y se sume al rescate del hilo constitucional.

Freddy Guevara, coordinador nacional (e) del partido Voluntad Popular, en exclusiva para Venezuela Al Día, sostuvo al respecto que nadie puede predecir que va a ocurrir. “Lo que si te puedo decir es que si no salimos, va a ser más difícil”, destacó.

“Hay que ver el 19 de abril como una escalada de presión en contra de la dictadura. Si eso va a lograr que caiga el Gobierno, no lo sé, pero tenemos es una lucha que tenemos que asumir y continuar en la calle”, agregó el también Primer Vicepresidente a la Asamblea Nacional.

¿Marcha sin retorno? ¿Qué esperar para este 19 de abril?

-Uno nunca puede saber cuándo se va a dar el quiebre, cuando cayó el muro de Berlín pocos pensaban que era ese día sucedería, por eso uno no debe estar luchando en función de un día sino en función de un objetivo.

No hay que confundir estar en la calle hasta que se logren los objetivos, con estar indefinidamente en la calle hasta conseguir determinado fin. Nosotros debemos aumentar la presión en contra del Gobierno hasta lograr que quienes hoy sostienen a la dictadura se pasen al lado del pueblo.

¿Entonces no está planteado que con esta protesta caiga el Gobierno?

-El objetivo de mañana está enfocado en lo que hemos planteado desde el principio: destitución de Magistrados, elecciones generales libres, libertad de presos políticos y el canal humanitario. En función de esto hay que ver el 19 de abril como una escalada de presión en contra de la dictadura, si eso va a lograr que caiga el Gobierno, no lo sé, pero tenemos es una lucha que en la que debemos continuar.

¿El temor latente a que la protesta se enfríe por falta de resultados?

-El temor no es que el gobierno reprima más o menos, el temor existe en que la gente se canse y sienta que si no lo logramos mañana ya no se va a lograr. Por eso es que debemos tener claro que esto no es un maratón, es una lucha hasta que se consigan los objetivos, esto es una lucha de resistencia.

¿Qué viene después del 19 de abril?

-Estamos en esas discusiones y tenemos varias cosas adelantadas pero obviamente se irán anunciando paso a paso.

Apelan a que quienes están en el poder se volteen para favorecer a la oposición. ¿Por qué insistir con un Defensor del Pueblo cómplice de la represión más dura de los últimos tiempos?

-Nosotros tenemos que presionar a todas las autoridades hasta que cumplan con su deber o hasta que se vayan. Tenemos que insistir en el camino que está en la Constitución, debemos presionar al Defensor para que pida la destitución de los Magistrados, a los Magistrados para que se vayan, a las rectoras para que convoquen a los procesos electorales, a las Fuerzas Armadas para que no repriman; y así a cada sector del Gobierno.

El gobierno les sigue aplicando el ácido a Voluntad Popular y Primero Justicia…

En este país todo el mundo está en libertad condicional, pero no me podría perdonar a mí mismo, ni la gente podría perdonarnos es que no lo intentemos, por eso nosotros debemos hacer todo lo humanamente posible para generar una salida constitucional de esta dictadura.

Estamos siendo resistencia contra una dictadura, esto tiene sus riesgos y los estamos asumiendo sin temor. Todo somos seres humanos y tenemos temores, pero más temor nos da tener que vivir así para toda la vida.

¿Se han paseado por el escenario de un eventual estado de excepción donde el Gobierno termine de barrer a la oposición?

-Hoy son una fiera herida acorralada, y la dictadura cuando están en la fase final, y estoy convencido que estamos en la fase final, son impredecibles y peligrosos, porque son débiles.

Estas dictaduras caen cuando cometen errores como los las sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional, y que nadie se imaginó que esto iba a levantar tanto polvo. Pueden estar muy cerca de cometer otro error que pudiera terminar con su salida del Gobierno.

Fuertes rumores apuntan a que el CNE podría soltar fechas de elecciones para dividir a la oposición…

-¿Las regionales son importantes? Claro, ¿vamos a abstenernos? Una locura, ¿Eso resuelve un golpe de Estado? no… Los magistrados seguirían en el TSJ, los presos políticos en los calabozos y Maduro en Miraflores.

Aquí lo que corresponde es asumir que cada una de las cosas que les quitemos se deben aprovechar pero sin dejar de pedir más. Si nos dan regionales es igual a que si nos soltaran a los presos políticos, una conquista pero debemos seguir avanzando. Esta es lucha va mucho más allá de pequeñas victorias aislada, se trata del rescate del orden constitucional en Venezuela y no parar la presión.