¡Cinismo! Según Delcy Eloina en Venezuela no reprimen protestas, las controlan

Aunque ya se ha contabilizado casi una decena de asesinados por las fuerzas de seguridad del Estado y más de una centena de detenidos durante las protestas convocadas por la oposición contra el régimen de Nicolás Maduro, para la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Eloina Rodríguez, esto no es represión sino una forma de controlar las manifestaciones.

Betsy Alvarado V. / Venezuela Al Día

Durante una entrevista en el programa Con Amorín que transmite el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV), la Canciller aseveró que en Venezuela “no se ha reprimido” las manifestaciones; al tiempo que criticó que los sectores opositores no salgan a condenar los hechos vandálicos que supuestamente han cometido sus seguidores.

“Es indudable que hay una posición de doble estándar, de la parcialización política, la selectividad política, no condenan la violencia que ejerce la dirigencia opositora en Venezuela, promoviendo destrozos, sufrimiento, terror y angustia en la población y llaman a que en Venezuela no se reprima por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana, pero en Venezuela no se ha reprimido, se ha contenido la violencia”, reiteró.

En este contexto, indicó que las protestas en Argentina y Brasil a su juicio son pacíficas pero los gobiernos de esos países igualmente las reprime y ningún organismo internacional se pronuncia al respecto.

Por tal motivo, no dudó en afirmar que el Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA),Luis Almagro, lo que tiene es una obsesión con Venezuela “por cumplir el mandato que sus amos imperiales le han dictado”.

“Cuando analizas los dos adefesios de informe sobre Venezuela, te das cuenta que el plan contempla un proceso de intervención y tutelaje (…) el cónclave inmoral de la OEA no ha podido lograr consenso contra Venezuela”, expresó al tiempo que refutó las palabras de delegaciones como Argentina y México, cuyo gobierno calificó como “una vergüenza para América latina”.

En cuanto a la solicitud de once países de garantizar el derecho a la manifestación pacífica en el país dijo que “en esa lista de gobierno hay muchos que no tienen moral para referirse a Venezuela y hablar de la democracia de nuestro país”.