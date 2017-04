Perú ordenó prisión preventiva contra el ex presidente Toledo y su esposa

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Después de tres audiencias suspendidas, el juez Mario Guerra Bonifacio, del Juzgado Penal 16 de Lima, dictó 18 meses de prisión preventiva para el ex presidente Alejandro Toledo, su esposa Eliane Karp, el empresario Josef Maiman y el ex jefe de seguridad presidencial Avraham Dan On por el Caso Ecoteva.

Con su pedido de prisión preventiva, Guerra ordenó también que se emita una orden de búsqueda y captura nacional e internacional para los antes mencionados.

El juez, al admitir la solicitud de la fiscalía, dicta un segundo pedido de prisión preventiva contra el ex presidente. El requerimiento fue hecho por Manuela Villar, de la Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Lavado de Activos, varias semanas después de que el Poder Judicial ordenara la prisión preventiva para Toledo por presuntamente haber recibido sobornos de la empresa Odebrecht.

En la investigación del Caso Ecoteva, a Toledo se le imputa el delito de lavado de activos por las millonarias compras inmobiliarias realizadas por su suegra Eva Fernenbug con dinero que provendría de presuntos actos de corrupción cuando fue presidente de la República (2001-2006). En el Caso Odebrecht, el fiscal Hamilton Castro acusa al ex presidente de los presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión.

Problemas

Fuentes del Ministerio Público informaron a este Diario que existe un conflicto entre los fiscales Castro y Villar por la situación de Alejandro Toledo, quien aún no tiene orden de captura en Estados Unidos.

Castro pidió la prisión preventiva en febrero pasado con la información que entregó Odebrecht y las declaraciones de Jorge Barata. Sin embargo, explicaron estas fuentes, no entregó la documentación a la fiscal Villar para reforzar la investigación por Ecoteva.

Los fiscales adjuntos Marcial Páucar y Sergio Jiménez, del equipo especial del Ministerio Público para el Caso Lava Jato que lidera el fiscal Castro, viajaron a Israel con un médico legista entre el 23 y 28 de febrero, según la resolución publicada por el diario “El Peruano”.

Este viaje tampoco fue informado a la fiscalía de lavado de activos que investiga el Caso Ecoteva y, por lo tanto, a Maiman. Las mismas fuentes indicaron que el objetivo del viaje fue negociar con el empresario israelí una colaboración eficaz en la investigación a Alejandro Toledo. Este objetivo no fue logrado, precisaron a este Diario.

Semanas después del viaje de los fiscales, Maiman solicitó al Poder Judicial la acumulación de los casos Ecoteva y Odebrecht. El pedido se ventilará hoy en una audiencia en la Sala Penal Nacional. La procuraduría ad hoc del Caso Lava Jato ya lo ha rechazado.

Actualmente, dos meses después de enviarse la solicitud de arresto provisorio con fines de extradición para Toledo, no existe un pronunciamiento de un juez federal del estado de California (EE.UU.).

Con información El Comercio