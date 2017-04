Padre de hermanos Sánchez le dirigió mensaje al gobierno

José Sánchez, padre de José y Alejandro Sánchez, morochos que fueorn detenidos por funcionarios del Servicio Bolivariano de Investigación Nacional (SEBIN), expresó este lunes que aún cuando el estado se está valiendo de todo su poder para castigar a sus adversarios, sobre todo a los del presidente Nicolás Maduro, igual no lo van a lograr.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de una entrevista que ofreció Sánchez (padre), a las afueras de la Fiscalía, en donde esperaron la sentencia del tribunal, el progenitor expresó que sus hijos están tranquilos, porque aunque les quitaron la libertad, “fue durante una lucha que mantuvieron los adolescentes por ver a una Venezuela libre”.

“Mis hijos me dijeron que sí es verdad que los doblaron, que les pegaron mucho, que esto los va a ser sufrir mucho, que quizá llegarán a 50 años y no van a aolvidar lo que les sucede, pero lo que dicen es que no les quebraron el alma y que no lo van a lograr, porque ellos han dado su libertad y vida por una venezuela libre para los venezolanos”, comentó.

Señaló que los morochos se sienten mejor de ánimos porque ahora tienen conocimiento de que hay abogados que trabajan por sacarlos de la cárcel.

“Hoy están mejor porque saben que tienen abogados y saben que su familia, padres y amigos los están protegiendo, así sea a distancia; no es lo mismo estar solo en un organismo policial con dos o tres personas tratándote de presionar a estar con amigos, y abogados aguerridos”, dijo.

Los hermanos fueron detenidos por el Sebin después de que participaron en una protesta que organizó la Mesa de la Unidad Democrática. Además, el presidente Maduro ofreció supuestos detalles que involucran a los hermanos en hechos vandálicos, registrados en los últimos días en el país.