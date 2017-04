Maduro autoriza armar a las milicias para la insurrección popular

El presidente Nicolás Maduro sigue dejando claro que no le importa la crisis que vive el país. En vez de destinar fondos para fomentar la producción en las industrias, el jefe de Estado continúa gastando en armas ante el incremento del descontento por su gestión. VAD

“Yo ratifico toda mi voluntad para un diálogo sincero, y que continúen las conversaciones, le hago un llamado a la oposición para que abandone el camino de la violencia”, aseguró este domingo, pero deja claro que llama a conversar, mientras reprime y adquiere armamento para amedrentar.

Ahora, este lunes anunció que aprobó los recursos necesarios al ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, para expandir la milicia nacional bolivariana.

“Le he aprobado al ministro de la defensa Vladimir Padrino López los planes para expandir la Milicia Bolivariana a 500.000 milicianos este año, con todos sus equipos y garantizar un fusil para cada miliciano. Están aprobados los recursos y la logística para articularlos en las REDI y ZODI”, indicó.

Durante su alocución, manifestó que no siente intimidado por las recientes marchas que han ocurrido en el país.

“No me han intimidado, ni me intimidarán jamás, que lo sepan aquellos (…) No es tiempo de traición, que cada quien se defina, si está con la patria o en contra de ella, no es tiempo de traición es tiempo de lealtad “, indicó.

Como de costumbre, no escatimó en amenazar a quienes lo adversan: “Si la derecha intenta otro Golpe de Estado la orden está dada: Insurrección de las fuerzas populares y militares como el 13 de abril”.