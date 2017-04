¡Insólito! La afición del Brondby lanza ratas muertas a los jugadores rivales

El ‘New firm’, como se conoce el derbi danés que disputan el Brondby y el Copenhague, ha vivido un hecho insólito y seguramente sin precedentes en la historia del fútbol. Los fans del equipo local han lanzado ratas muertas al terreno de juego para importunar al rival.

La inesperada sorpresa se produjo cuando los visitantes del Copenhague iban a lanzar un saque de esquina. En ese momento han comenzado a ‘llover’ al campo un buen número de ratas muertas que, tras la extrañeza inicial, jugadores y policía han sacado del terreno de juego para que el partido pudiera continuar.

Meanwhile in Denmark.

Today's derby between Brøndby & F.C. Copenhagen saw fans throw dead rats at the Copenhagen players pic.twitter.com/nc4kDzJ237

— When Sunday Comes (@WSCsupporters) 17 de abril de 2017