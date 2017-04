Guarulla exigirá al TSJ anular inhabilitación de diputados

By

El gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, señaló que tiene previsto acudir al Tribunal Supremo de Justicia el martes 18 para exigir una vez más que se termine la inhabilitación de los tres parlamentarios que fueron suspendidos.

“Vamos a estar allí a las 9:00 a.m con documentación, entendiendo que ellos lo que quieren es no permitir el funcionamiento de la Asamblea Nacional, pero además queremos saber qué pasa con dos de estos diputados, que se encuentran detenidos todavía sin que se les celebre juicio”, expresó Guarulla en una entrevista concedida a Unión Radio.

El mandatario regional explicó que “la intención es anular las dos terceras partes del Parlamento, pero lo que ellos no ven es que se está acabando con la Constitución, con nuestra representación y nosotros no tenemos miedo de que de una vez por todas definan qué vamos a hacer en el caso del estado Amazonas. No vinimos en plan de agresión, sino buscando información, que se tome decisión en este caso”.

Guarulla agregó que también acudirán a la Defensoría y al Ministerio Público, pues de acuerdo a la ley el Defensor del Pueblo está en la obligación de apoyar a los pueblos indígenas, y la Fiscal General del República es la garante de que se cumpla la Constitución.

“No podemos estar en esta incertidumbre y anulados en nuestros derechos humanos”, recalcó.

Con información de Unión Radio