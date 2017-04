El conmovedor mensaje de Norkys Batista de cara a la marcha del #19A

Una de las artistas venezolanas que más se ha comprometido con la causa de hacerle oposición al gobierno chavista, es Norkys Batista. La venezolana que siempre ha dejado claro su humilde origen, se dio cuenta desde hace muchos años de la farsa inmersa tras el “socialismo” que dicen querer instaurar.

Amanda Collins/Venezuela al Día

La nueva ola de protestas también ha contado con la presencia activa de Batista, así como de otros actores y músicos venezolanos. La protagonista de la obra teatral “Orgasmos”, no ha dejado de cumplir con sus compromisos laborales y tampoco con el compromiso con su país. Es por ello que mediante un mensaje, manifestó cuáles son sus motivos para marchar el 19 de abril.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) informó durante la Semana Santa, que si bien las protestas de calle no cesarían, el 19 de abril esperaban hacer una movilización contundente, desde distintos puntos de la ciudad de Caracas, así como réplicas de ésta en todas las ciudades del país.

Artistas como Jesús “Chino” Miranda, Karina y otros han informado su disposición a asistir a la misma. Sin embargo, Norkys Batista se tomó el tiempo para explicar punto a punto por qué ella considera importante la asistencia y cuáles son los motivos de su lucha contra un gobierno de hambre, miseria y corrupción.

“Cuando trabajo y trabajo y no paro y veo que el sueldo no me alcanza, lo que me provoca es gritar de la desesperación. Pensar que algún día no tenga para darle de comer y una vida sana y feliz a mi hijo”, fueron parte de las emotivas palabras de la actriz venezolana, para justificar su movilización junto a la oposición del país.