Así luce esta “gurú” del fitness después de un año sin afeitarse (Fotos)

Mikenas confiesa que es una “apasionada” del vello corporal ya que muestra el aspecto natural de la persona. A su vez, asegura que no intenta convencer a nadie para que la siga, sino que simplemente quiere inspirar a otros para que hagan aquello con lo que se sientan más cómodos. Infobae

La joven reveló que había sido intimidada por sus piernas peludas en una clase de gimnasia en la escuela, cuando tenía 11 o 12 años, y corrió a casa llorando para preguntarle a su madre si podía aprender a afeitarse.

Pero a principios del año pasado abandonó la rasuradora y no se ha afeitado las axilas ni las piernas desde entonces. Es una forma de reivindicar que las mujeres no tienen por qué estar depiladas si ellas no lo desean.

La entrenadora indica que está luchando contra la presión social que existe sobre las mujeres para que tengan el cuerpo depilado. En su cuenta de Instagram, Mikenas recibe el apoyo de sus más de 7 mil seguidores.

En un video titulado “Why I Do not Shave” publicado en su canal de YouTube, explica que tomó está decisión para que su vida sea más práctica. “Me tomaba mucho tiempo bañarme y tener que afeitarme y luego lavar mi pelo y luego lavar mi cuerpo (…) Simplemente, un día, fue como ‘¿por qué estoy haciendo esto?’ Me lleva demasiado tiempo“.

No estoy tratando de hacer que toda la humanidad deje de afeitarse las axilas y el pelo de las piernas