“5 babys” es la versión feminista de la canción de Maluma

Las cantantes mexicanas Luna Viper & La Sirena realizaron una curiosa interpretación de la polémica canción del colombiano Maluma, “4 Babys“.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

Aunque el tema conserva el mismo sonido de la canción original, esta vez la letra sí la adaptaron para que fuese dirigida exclusivamente al público femenino.

“5 Babys” tiene el fin de contrarrestar el machismo de la canción original y promover la igualdad de género en el reggaeton, y es que cuando un hombre presume de tener “4 babys” es cool, pues como las mujeres tienen la misma capacidad, es justo y necesario que también ellas hablen de sus conquistas.

Es cosa de ver los comentarios del video, en donde los hombres escriben que se está dejando a las mujeres como vulgares y que se “autodiscriminan” ellas mismas.

Parte de la letra reza lo siguiente: “El primero siempre me busca, yo le monto porque así me gusta, el segundo trae su goma, me paga para que me lo coma, el tercero, es el más lindo, me lleva al cuarto, ahí me lo chingo. Al cuarto de fuerte le falta de listo, el quinto, uhmm no sé si me explico”.