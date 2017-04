Venezolanos solicitantes de asilo en EEUU corren el riesgo de ser deportados

By

Miles de venezolanos que solicitaron asilo político en Estados Unidos corren el riesgo de que sus solicitudes sean rechazadas, y que como consecuencia sean deportados a su país. Así lo reseñó El Nuevo Herald.

Expertos señalan que esto se debe al desconocimiento o mal asesoramiento sobre cómo llevar el complejo proceso. Además estimaron que la situación podría afectar a más de la mitad de las 23.000 solicitudes de venezolanos introducidas en los últimos años.

La activista Patricia Andrade, quien por años ha asesorado a los venezolanos en el sur de la Florida de iniciar el complicado proceso sin el correcto asesoramiento, dijo: “Me temo que las autoridades de Inmigración se están preparando para una negación masiva de asilos, y lamentablemente tienen justificación legal para hacerlo en muchos de esos casos”.

Por su parte, el congresista Mario Díaz-Balart indicó que “la situación en Venezuela es realmente catastrófica y peligrosa, y por lo tanto hay muchas personas que realmente tienen casos meritorio de asilo. Pero a eso hay que añadirle un grupo grande que se le ha dado mal la información y que están pidiendo asilo pero que en realidad no tienen caso”, sostuvo.

Además aclaró que el asilo no puede pedirse solo porque la situación esté mal en el país, “el asilo son circunstancias específicas”.

En el año 2013 se registraron 786 solicitudes de asilos de venezolanos en Estados Unidos. El año pasado esas solicitudes se catapultaron a más de 18.150.

Venezuela es la nacionalidad que más pide asilo político en Estados Unidos, superando a China que el año pasado registró 17.745 solicitudes. Para cuando el actual presidente, Nicolás Maduro, asumió el poder Venezuela ni siquiera figuraba entre los primeros 10 países.

Las autoridades de inmigración señalan que la mayoría de los casos de asilo político no están debidamente justificados. Algunos han intentado justificar sus solicitudes argumentando ser víctima del hampa o por la crisis en que se encuentra el país.

“Los que pidieron asilo argumentando que en Venezuela me asaltaron, o porque no tengo comida están en problemas. Eso no es justificación para el asilo. Hay que ser realmente perseguido y el solicitante debe realmente demostrar que es un blanco de persecución”, acotó Andrade.

La abogada de inmigración Stephanie Green recomendó a las personas que pretenden pedir asilo asesorarse antes de iniciar el procedimiento. “Antes de decidir si van a pedir asilo político deben -sin excepción- hablar con un abogado”, dijo.

Fuente: Miami Diario