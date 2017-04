Salomón Rondón cantó el himno con fanáticos venezolanos en Inglaterra

Qué dolor… No estoy presente, pero te llevo día a día en mi espalda. Una bandera, un escudo y un himno, que pesa más que cualquier idea o pensamiento que alguien pueda tener. Tú, NUESTRA VENEZUELA, ¡ERES UN SENTIMIENTO! No opino de política porque me considero un ignorante en este tema; pero no hay peor ciego que el que no quiere ver… A ti, rojo o azul; a ti, del sí o el no; a ti, a nosotros… Venezuela nos vio nacer y crecer y por ella sé que haremos todo y más. Sé que pensarán que es fácil decirlo porque estamos en momentos difíciles y por ende de susceptibilidad por la situación, pero les aseguro que sufro con ustedes y rezo a diario por ustedes; por todo el pueblo. Soy venezolano y quiero a mi país… LIBRE Y EN PAZ. 🇻🇪 #Venezuela

