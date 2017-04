Mayré Martínez le canta a todos los venezolanos debido a tiempos difíciles (Video)

By

La situación de Venezuela ha unido a su gente para lograr un solo objetivo: hacer al país más fuerte y consolidar la democracia por la que tanto se ha luchado durante los últimos años. Distintos artistas del entretenimiento nacional ha utilizado sus redes sociales para enviar un mensaje de amor y solidaridad durante estos días tan complejos y decisivos que vive la nación. VAD

Mayré Martínez, primera venezolana en ganar el concurso Latin American Idol, también se ha pronunciado sobre la situación de su país a través de un video muy emotivo en el que dedica una nueva versión del Himno Nacional en honor a todo lo que sufre el venezolano día a día.

“Deseo llegarles al corazón para que nos unamos, y solo con el poder más grande del mundo, el amor, logremos sanar a nuestra Venezuela, y así también servir de ejemplo a otros países del mundo”, escribió la Martínez.

Asimismo, los invitó a activar la energía del amor y la unión. Aquí el mensaje completo:

“Hoy quiero dedicarle este video muy especialmente a todos y cada uno de los Venezolanos dentro y fuera de mi país y a quienes ya no están con nosotros físicamente. Deseo llegarles al corazón para que nos unamos, y sólo con el poder más grande del mundo, EL AMOR, logremos sanar a nuestra Venezuela, y así también servir de ejemplo a otros países del mundo.

Aprovecho para invitarlos a que todos los días a las 6pm hora Venezuela dediquemos unos segundos a activar la energía del amor y la unión en cada uno de nosotros. Rieguen la voz porque mientras más gente se una, más fuerte se hace y más pronto podremos ver milagros en nuestra nación. Pongan una alarma en su celular a las 6pm y paren sólo por 5 segundos para repetir juntos simultáneamente: Amo a todos los Venezolanos, los perdono, les pido perdón, me perdono y les doy las gracias. Yo he sido testigo de muchas sanaciones gracias a esta técnica super antigua que se llama Ho’oponopo. No tenemos nada que perder y todo que ganar.

Un día fui testigo de cómo nos unimos por la música; un momento inolvidable para mí y para muchos que me apoyaron para convertirme en la primera Latin American Idol. Nos unimos de nuevo? Esta vez para siempre? Los Amo, los perdono, les pido perdón, me perdono, y les doy las gracias”.