Entrenador asesino en Miami ya había tenido otros encuentros con la policía

Hace cuatro años, la policía de Coral Gables paró a Abeku Wilson por exceso de velocidad luego de medirle 62 millas por hora en Ponce de León Boulevard. En el piso, detrás del asiento del pasajero de su Chevy Camaro blanco, había una pistola Smith & Wesson. La policía la confiscó y arrestó a Wilson.

La acusación fue de abandonar la escena de un accidente con lesiones en el que había estado involucrado dos semanas antes. La pistola estaba registrada y era perfectamente legal. Y Wilson no fue arrestado por conducir a exceso de velocidad.

Una comprobación de antecedentes hecha ese día por el agente de la policía de Coral Gables concluyó que la policía de Miami-Dade había emitido una orden de arresto para Wilson después del accidente automovilístico. Ocho meses más tarde, cuando ese caso fue cerrado, Wilson recuperó legalmente su arma. El jueves, una fuente policial dijo que la pistola propiedad de Wilson en el 2013 no fue la misma que él usó para quitarle la vida a dos compañeros de trabajo y luego suicidarse en el gimnasio Equinox en Coral Gables.

Wilson usó una pistola semiautomática Glock.

La investigación del tiroteo del sábado, que provocó una estampida de cientos de personas en busca de refugio a la hora de almuerzo en el centro comercial al aire libre The Shops at Merrick Park, fue transferida a la policía de Miami-Dade. Un portavoz del Condado dijo que hasta la tarde del jueves no había nada nuevo que decir en la investigación.

La policía ha dicho que en algún momento de la mañana del sábado Wilson, de 33 años, había sido despedido del puesto de trabajo que había ocupado en Equinox por al menos ocho años debido a un asunto de “violencia laboral”. Entonces, justo antes de la 1:00 p.m., regresó al gimnasio, que está en el segundo piso del centro comercial, tras buscar el arma que tenía en su auto, y abrió fuego.

Primero, según cree la policía, Wilson hirió a la gerente general Janine Ackerman, de 35 años. Luego apuntó con la pistola al gerente deportivo Marios Hortis, de 42 años. Finalmente, de acuerdo con la policía y los testigos, Wilson entró a una habitación en la parte trasera del gimnasio y se disparó en la cabeza. Ackerman y Wilson murieron casi de inmediato. Hortis fue declarado muerto al día siguiente.

El jueves, la policía de Coral Gables dio a conocer un cúmulo de información sobre Wilson –un popular entrenador personal y fisiculturista– que el departamento había reunido durante más de una década.

Los archivos muestran que la policía de Coral Gables tuvo encuentros con Wilson por lo menos cinco veces desde el 2006, investigando diferentes cosas, desde acusaciones de fraude de tarjetas de crédito hasta el incidente de exceso de velocidad en que se le encontró la pistola, hasta una travesura aparente que le llenó el auto de poliespuma y acabó en dos arrestos.

La policía tuvo su primer encuentro con Wilson en el 2006 luego de llamadas separadas sobre fraude de tarjetas de crédito en que se creía que Wilson había usado la identidad de otra persona para hacer compras. En uno de esos incidentes, Wilson, en esa época estudiante de la Universidad de Miami, hizo que le enviaran artículos por valor de $446 de una compañía de perfumes. Esa misma semana, según la policía, él usó la tarjeta American Express de otra persona para comprar ropa por valor de $325.90 a una compañía de San Diego.

El informe dijo que un detective de la Universidad de Miami les dijo que “él tenía varios otros casos de fraude pendientes con respecto al señor Wilson”.

Pero ambos casos fueron retirados.

Luego, de acuerdo con el informe, en el 2009, cuando Wilson trabajaba en Equinox y vivía en Kendall, estaba en un evento en UM cuando su perro Zeus mordió a una mujer en la mano y en el estómago. Wilson dijo a la policía que Zeus estaba vacunado contra la rabia.

Su siguiente encuentro con la policía de Coral Gables fue en febrero del 2013, cuando le confiscaron la pistola. De acuerdo con el informe, cuando el agente paró a Wilson encontró la pistola en el piso del carro detrás del asiento del pasajero. Cuando la orden de arresto apareció en la pantalla de la computadora del agente, confiscó la pistola de Wilson y lo arrestó por abandonar la escena de un accidente con lesiones.

En octubre el caso había sido retirado, y se le había devuelto la pistola a Wilson, de acuerdo con los archivos.

Finalmente, la policía de Coral Gables afirma que Wilson los llamó a Merrick Park en junio del 2015 porque él estaba indignado de que alguien había llenado el interior de su Camaro, que estaba estacionado, de trozos de poliespuma de los que se usan para rellenar cajas de envíos.

Para cuando llegó un policía, de acuerdo con el informe, el personal de seguridad de Equinox había revisado el video de las cámaras de vigilancia y determinado que dos empleados de Equinox habían “vandalizado” el auto de Wilson. Al ser enfrentados, dijeron que se trataba de una travesura.

La policía dijo que ellos trataron repetidas veces de hablar con Wilson, pero que él no respondió su teléfono. Sus dos compañeros de trabajo fueron arrestados.

Fuente: El Nuevo Herald