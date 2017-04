Delsa Solórzano denunció que recibe amenazas constantemente

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

La diputada de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Delsa Solórzano, denunció este domingo que es víctima de amenazas constantes, presuntamente por afectos al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Alessandro Coppolo / Venezuela Al Día

A través de dos mensajes que publicó por medio de su cuenta en Twitter, diputada por el estado Miranda, expresó que junto a ella, también otros parlamentarios son constantemente amenazados por medio de mensajes, de los cuales no reveló el contenido.

“Toda la semana hemos estado recibiendo amenazas. No nos van a detener. No pierdan su tiempo. Lucharemos por la libertad de Venezuela (…) Varios diputados de política interior han sufrido amenazas esta semana.Todos envían mensaje de que no se detienen. Nos vemos el 19 en las calles de Venezuela”, escribió por medio de su Twitter.

La parlamentaria aunque no detalló qué clase de amenazas son las que recibe, reiteró que estará presente este próximo 19 de abril, en la gran concentración, que convocó la oposición venezolana, para ir hacia la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas.

Toda la semana hemos estado recibiendo amenazas. No nos van a detener. No pierdan su tiempo. Lucharemos por la libertad de Venezuela — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 16 de abril de 2017