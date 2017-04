Capturan a Tupamaros a punto de atacar residencia oficial de Capriles

ATENCIÓN, INFORMACIÓN sobre procedimiento policial anoche en los Teques: Captura de 6 individuos (grupo de CHOQUE) que iban a tomar por asalto la Casa Amarilla-Residencia Oficial del Gobernador del Estado Bolivariano de Miranda) Los mismos al ser detenidos se identificaron como integrantes del Colectivo Tupamaro y bajo la coordinación del concejal Rafael Ortega PSUV del Concejo Municipal de Guaicaipuro! Al realizarles la inspección se les incautaron 5 armas blancas, una resortera de madera de fabricación artesanal, 4 artefactos pirotécnicos, con clavos, remaches y tornillos de metal, adheridos con cintas adhesivas de color blanco, 6 teléfonos celular, 5 pasamontañas, par de guantes de material sintético de color negro. Asimismo los ciudadanos quedaron identificados de la siguiente forma: 1) Luis Alfonso Forero Rodríguez 2) Brito González Pedro 3) José Antonio León Telle 4) Joharsy Omar Camargo Hernández 5) Márquez García Luis Alberto 6) Alfonso Antonio Vera Manzo, TODOS residentes del Municipio Guaicaipuro y NÓMINA de la Alcaldía del Municipio Autónomo Guaicaipuro. Tiene conocimiento del caso la fiscal tercera auxiliar del Ministerio Público Abg. Yanira Margarita Salazar / ENTRE CIELO y TIERRA NO HAY NADA OCULTO!

A post shared by Henrique Capriles Radonski (@hcapriles) on Apr 16, 2017 at 5:32am PDT