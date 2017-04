Así era el final original de “Lost” que nunca se llegó a emitir

By

“Perdidos”, conocida como ‘Lost’ originalmente, fue la primera gran serie que generó páginas enteras en internet dedicadas al debate y las teorías de la trama. Durante seis temporadas nos tuvo enganchados gracias a los continuos giros de guión. El final de la serie era muy esperado por los numerosos secretos que quedaban por resolver. No obstante, sus seguidores no quedaron muy satisfechos con el último capítulo. Ahora, sus creadores aseguran que ese no era el final que ellos pretendían hacer.

Siete años después de la emisión del final de “Lost”, sus creadores, Damon Lindelof y Carlton Cuse, han hecho público el final original de la serie, el que ellos deseaban hacer y que finalmente no vio la luz. La falta de presupuesto habría provocado que la cadena no quedara conforme con un final tan caro para el cierre de una serie, por lo que sus creadores tuvieron que idear uno alternativo. Lo han desvelado a ‘Entertainment Weekly’.

“Chicos, los queremos y los dejamos terminar la serie, pero no podemos permitir que la cadena quiebre en el proceso”, respondieron los directivos de la cadena ABC cuando vieron las cifras del último capítulo.

Este es el final original de LOST

La sexta temporada no fue precisamente la mejor de la serie. Pero según sus creadores era cuando debía tomar protagonismo un nuevo elemento de la isla, el volcán, una idea que finalmente no llegó a buen puerto. “Siempre buscábamos cómo utilizar cualquier elemento de Hawaii para apoyar la narrativa visual de la serie. La isla era otro personaje más y siempre buscábamos elementos que le concedieran personalidad”, han asegurado sus creadores.

En principio, a lo largo de la sexta temporada el volcán debía aparecer como un personaje más para jugar un papel importante en los últimos capítulos. La idea de Lindelof y Cuse era que fuera allí donde se creara el icónico Humo Negro que se encuentra atrapado en la isla y que trata de matar a sus habitantes.

En uno de los capítulos retrospectivos, Jacob arrojaría a su hermano al volcán que lo convertiría en el famoso Humo Negro.

En el último capítulo, el volcán, que había estado inactivo hasta entonces, iba a estallar. “Íbamos a tener mucha actividad sísmica que terminaría con una gran pelea entre las fuerzas del bien y del mal representadas como Jack y el Hombre de Negro en medio del magma”, algo que habría acabado definitivamente con la isla.

Finalmente, dicha pelea entre el bien y el mal tuvo lugar, aunque en un acantilado en un final bastante menos espectacular que el original.